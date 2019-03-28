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Rum İçişleri Bakanı Kıbrıs Türk malları konusunda yaşanan gecikmeyle ilgili izahat istiyor

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Rum İçişleri Bakanı Kıbrıs Türk malları konusunda yaşanan gecikmeyle ilgili izahat istiyor
Rum İçişleri Bakanı Kıbrıs Türk malları konusunda yaşanan gecikmeyle ilgili izahat istiyor

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, ticari amaçlarla kullanılmakta olan Kıbrıs Türk mallarının devir sözleşmelerinin İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmasına ilişkin 2017 yılının Eylül ayından bu yana ilan edilen politikada yaşanan gecikmeler konusunda, tüm kaymakamlıklar ve Kıbrıs Türk malları idaresi biriminin de katılımıyla 4 Nisan’da geniş katılımlı bir toplantı düzenleyeceği belirtildi.

Politis gazetesi, bilindiği üzere, benzer bir yayımlamanın, verilen uzman görüşünün akabinde, böyle bir şeyin kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevzuatı ihlal edeceğinden, şahsi ikamet amaçlı kullanılan Kıbrıs Türk malları için gerçekleşemeyeceğini de anımsattı.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Kıbrıs Türk mallarının durumunu güncelleme çabasına başladığını, fakat kaymakamlıkların bu yeni sürece yanıt verme hızlarının farklı olduğunu kaydeden gazete, Larnaka ve Limasol kazalarında kullanılabilir durumdaki mülklerle ilgili 3 yayın yapıldığını, Lefkoşa Rum kesimiyle ilgili olarak ise, hala daha geçtiğimiz yılki başvuruların incelendiğini ekledi.

“KIBRISLI TÜRK GÖÇMENLER DE KIBRIS TÜRK MALLARI EDİNME HAKKINA SAHİP”

Gazete bu başlık altında yayımladığı başka bir haberinde ise, Larnaka Kaymakamlığı’nın geçtiğimiz Kasım ayından bu yana, Larnaka’daki bir Kıbrıs Türk evi konusunda eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu yazdı.

10 yıldan fazladır Rum kesiminde yaşayan altı kişilik Kıbrıslı Türk bir ailenin, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan Larnaka kazasındaki bir Kıbrıs Türk evinin kendilerine verilmesini istediğini kaydeden gazete, Kıbrıslı Türk ailenin Kıbrıs Türk evi devriyle ilgili mevzuata göre, kendilerinin hak sahibi olduklarını düşündüklerini, çünkü ailenin hanımının 1963 yılında “Kochati”dan (Koççat) göçmen olduğunu ifade etti.

Yasal statünün net olmadığını yazan gazete, her halükarda, ailenin Kıbrıs Türk evinde ikamet ettiğini ve geçtiğimiz gün ise Larnaka Kaymakamlığı ekiplerinin evi aileden geri almak için gittiklerini, fakat bunun ailenin tepkisinin ardından mümkün olmadığını ekledi.

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