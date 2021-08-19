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Rum İçişleri Bakanı KKTC ve Türkiye Üzerinden Kaçak Göçmen Gelişinden Şikayet Etti

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Rum İçişleri Bakanı KKTC ve Türkiye Üzerinden Kaçak Göçmen Gelişinden Şikayet Etti
Rum İçişleri Bakanı KKTC ve Türkiye Üzerinden Kaçak Göçmen Gelişinden Şikayet Etti

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Türkiye’nin “mültecileri kendi çıkarı için kullandığı” iddiasında bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün gerçekleştirilen ve Belarus’tan Litvanya’ya kaçak mülteci geçişleri konusunun ele alındığı zirve toplantısına katıldığını, toplantıda Türkiye’nin bu konudaki tutumu hakkında iddialarda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Nuris toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin, kaçak göçmenlerin Litvanya üzerinden AB’ye geçmeleri konusunda Belarus’a yardımcı olduğu” iddiasında bulunarak “kaçak mültecilerin Türkiye ve bazı ülkeler tarafından, kendi çıkarları için kullanılmakta olduklarını” savundu.

Nuris ayrıca, Türkiye’nin benzer bir tutumu Kıbrıs’ta da sergilediği iddiasında bulunurken, Litvanya’ya verilen AB desteğini doğru bulduklarını da sözlerine ekledi.

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