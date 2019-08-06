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Rum İçişleri Bakanı mülteciler konusunda AB’den yardım talep etti

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Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, AB Göç İşleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimtiris Avramopulos’a mektup göndererek, Güney Kıbrıs’ta misafir edilmekte olan beş bin mültecinin başka AB ülkelerine nakledilmeleri konusunda yardım talep etti
Rum İçişleri Bakanı mülteciler konusunda AB’den yardım talep etti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, AB Göç İşleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimtiris Avramopulos ve diğer AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarına mektup göndererek, Güney Kıbrıs’ın mülteciler konusunda “daha fazla dayanamayacağı ve yardıma ihtiyacı olduğu” mesajını ilettiğini yazdılar.
 

Habere göre Petridis mektubunda, Güney Kıbrıs’ta “misafir edilmekte olan” beş bin mültecinin diğer AB ülkelerine nakledilmesi için taahhüt verilmesi talebinde bulundu.

Petridis, Güney Kıbrıs’ın şu anda “9 bin kişiyi misafir etmekte olduğunu, incelenmeyi bekleyen başvuru sayısının ise 15 bini geçtiğini” belirterek, 2015-2019 yılları arasında 8 bin 500 kişinin Türkiye’den Güney Kıbrıs’a, KKTC üzerinden geldiklerinin tespit edildiği iddiasında bulundu.

“Türkiye’nin Güney Kıbrıs’la işbirliğine yanaşmadığı ve Kıbrıs’ın yüzde 37’sinin işgal altında olmasının önlemler alınmasını zorlaştırdığını” ifade eden Petridis, “850 bin nüfusluk Kıbrıs gibi bir ülkenin, ilk kez sığınma başvurusu yapılması konusunda, nüfusu göz önüne alındığında, AB ülkeleri arasında, son üç yıldır ilk sırayı aldığı” vurgusunda bulundu.

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