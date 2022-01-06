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Rum İçişleri Bakanı Nuris Fransa’dan Mülteciler Konusunda Yardım İstedi

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Rum İçişleri Bakanı Nuris Fransa’dan Mülteciler Konusunda Yardım İstedi
Rum İçişleri Bakanı Nuris Fransa’dan Mülteciler Konusunda Yardım İstedi

 Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin’den, Fransa’nın Fransızca konuşan Afrika ülkelerine, mültecilerin ülkelerine yeniden gönderilmeleri konusunda aracılık etmesi için yardım istediği bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, Nuris’in Darmanin’e mektup göndererek, şu anda Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak ikamet eden mültecilerin ülkelerine geri gönderilebilmesi için Fransa’dan, Fransızca konuşan Afrika ülkeleriyle iletişim yollarını açması talebinde bulunduğunu yazdı.


Haberde, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında son zamanlarda birkaç kez bu konuda fikir teatisi yapıldığı ve Güney Kıbrıs’ın yaşadığı sorunun anlaşıldığı ifade edildi.


Gazete, öte yandan 450 Pakistan uyruklu şahsın kendi rızalarıyla ülkelerine yeniden gönderilmeyi beklediğini; ancak Pakistan makamlarından yanıt gelmemesinden ötürü prosedürlerin tıkandığını kaydetti.

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