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Rum İçişleri Bakanı Nuris’ten Ara Bölgeye Çekilen Dikenli Telle İlgili Açıklama

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Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, “Astromerit”ten eski Lefkoşa Havaalanı’na kadar çekilecek olan dikenli telle ilgili açıklamada bulunduğu bildirildi.
Rum İçişleri Bakanı Nuris’ten Ara Bölgeye Çekilen Dikenli Telle İlgili Açıklama

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, “Astromerit”ten eski Lefkoşa Havaalanı’na kadar çekilecek olan dikenli telle ilgili açıklamada bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Nuris’in, dikeli tel konusunda Avrupa Komisyonu’nu Yeşil Hat Tüzüğü zemininde bilgilendirdiklerini ve bunun “uyduruk bir eylem” olmayıp, bölge haritalandırılarak ve gerekli ön çalışma yapılarak gerçekleştirildiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Nuris, ara bölgenin kaderine terk edilmesi gibi bir niyetlerinin olmadığını ve bunun, “Kıbrıs Cumhuriyeti sınır belirliyor” gibi bir algı yaratmasını istemediklerini ifade ederek, çiftçilere de tüm kolaylıkların sağlanacağını kaydetti.

Hedefin, insan tacirlerine Güney Kıbrıs’a yasadışı olarak ve nereden istenirse girilemeyeceği mesajını vermek olduğunu söyleyen Nuris, bu eylemin, yasal seyahat belgesi olmayan ve yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışanların aleyhinde olduğunu vurguladı.

Nuris, sınıra yerleştirilen dikenli tellerin, “işgalin oldu-bittilerini tanıdıkları” anlamına gelmediğini de belirtirken, Rum Meclisi’nin ilerleyen günlerde insan tacirleri için daha ağır cezalar verilmesini öngören yasa önerisini oylamasını umut ettiğini kaydetti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak dikenli tel yerleştirme çalışmalarının Salı günü başladığını ve Cuma’ya kadar, ilk 2 kilometrenin yerleştirilmesinin tamamlandığını yazdı.

Sırada Peristerona bölgesinin bulunduğunu belirten gazete, hedefin insan tacirlerinin kullandığı tüm noktaları kapatmak olduğunu ve hat boyunca Rum polisi ile diğer birimlerin denetimlerinin devam edeceğini kaydetti.

Gazete, ilerleyen aşamada da ara bölgeye kamera yerleştirilmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerinin motosikletle bölgede devriye atmasının hedeflendiğini yazdı.

Bu arada, “Astromerit Muhtarı” Aris Konstandiu da gazeteye yaptığı açıklamada, birkaç gün önce KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtikleri iddia edilen 20 mülteci tespit edildiğini söyledi.

AKEL’DEN TEPKİ

Gazete devamla, AKEL’in Güney Kıbrıs Hükümeti’nin ara bölgeye 11 kilometrelik dikenli tel çekme kararını eleştirerek bunun, açıklandığı gibi mültecilerin geçişini engellemek için yapılmadığını ve tehlikeli siyasi mesajlar gönderdiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre AKEL, dünyanın hiçbir yerine mülteci sorununun dikenli tellerle ve duvarlarla çözülemediğini belirterek, şu anda kritik aşamada olan siyasi konjonktürde, Güney Kıbrıs Hükümeti’nin nasıl bir mesaj gönderdiğini ve etkilenen mahallelerle herhangi bir istişare yapılıp yapılmadığını sorguladı.

AKEL ayrıca, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın, eylemini savunmak için Meriç örneğini vermesini de eleştirdi.

Alithia gazetesi “Yasadışı Mülteciler Aleyhinde Dikenli Tel… Diğer Ülkelerdeki Örnekleri Takip Ediyoruz” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs’ın yasadışı mültecilerle mücadelede diğer ülkelerdeki tedbirleri örnek aldığını ve atılan bu adımın, KKTC’den Güney Kıbrıs’a mülteci akışının önünü keseceği değerlendirmesinin yapıldığını yazdı.

Dikenli telin Astromerit’ten başlayarak Peristerona ve Akaki köylerini de içine alacağını kaydeden gazete, dikenli telin üç hattı olacağını belirtti.

Haberde, diğer ülkelerdeki örneklere de yer verildi.

Haber, Haravgi gazetesinde “Dikenli Tel Olumsuz Siyasi Mesajlar Gönderiyor”, Politis gazetesinde de “Astromerit’teki Dikenli Tel Bölüyor” başlığıyla yansıtıldı.

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