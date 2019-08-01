  • BIST 102.039
  • Altın 252,044
  • Dolar 5,5740
  • Euro 6,1528
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Rum İçişleri Bakanı Petridis: “Maraş’ın mülkiyet durumu nettir”

» »
Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Maraş konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Maraş’taki mülkiyet durumunun yeterince açıklığa kavuşturulduğunu ve kentin yasal sahiplerine ait olduğunu söyledi.
Rum İçişleri Bakanı Petridis: “Maraş’ın mülkiyet durumu nettir”

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Petridis açıklamasında ayrıca Türk tarafının Maraş’la ilgili yönlendirmelerinin devamında, kentin Evkaf’ın malı olduğunu ispatlamaya çalıştığını kaydetti.

Gazeteye göre Petridis “Bunu yaparken, mülkiyet durumunun tartışmasız bir şekilde tapu kütüklerinde ve Mağusa Bölgesi Tapu Dairesi arşivinde belgelenmiş olduğu konusunda sessiz kalıyorlar” ifadesinde bulundu.

“Mağusa Bölgesi Tapu Dairesi arşivini 1974’ten bu yana ellerinde tutuyorlar” iddiasında bulunan Petridis, bunun yanında “Girne Bölgesi Tapu Dairesi arşivi de ellerindedir, aynı zamanda Lefkoşa arşivleri ile tapu kütüklerinin bir kısmı da 1963’ten bu yana ellerindedir” dedi.

Açıklamasında “Eğer bir açıklığa kavuşturma çabası hakkında konuşmak istiyorlarsa, bu kütüklerin ve arşivlerin açık bir şekilde kullanımına izin vermeleri gerekmektedir” ifadesini kullanan Petridis, “Kıbrıs’ın taşınmaz mülklerinin bütün tarihinin ve gerçek kullanıcılarının, bunlarla ortaya çıkacağını” belirtti.

Kıbrıs’taki taşınmaz mülklerin tarihinin Kıbrıs’ın 1571’de Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesi, 1858’deki Osmanlı Arsa Kanunu veya Kıbrıs’ın 1878’de İngiltere’ye kiralanmasıyla başlamadığını da öne süren Petridis, “Kıbrıs’ın toprağının, yaptıkları fetihlerin kendilerine mülkiyet sahipliği de sağladığını düşünenlere değil, bu memleketin daimi sakinlerine ait olduğunu” vurguladı.

Kıbrıs’ın tapu kütükleri ile tapu arşivinin bu tarihi kayda geçirildiğini de ileri süren Petridis, herkesin buna saygı duyması gerektiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs dün akşam seçildi01 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
  • Erhürman Ercan'daki polis şiddeti ile ilgili açıklama yaptı01 Ağustos 2019 Perşembe 12:41
  • Erhürman: Ercan Havaalanı Karakolu'ndaki şiddet görüntüleri kan dondurucu01 Ağustos 2019 Perşembe 12:29
  • Orta Direk KKTC01 Ağustos 2019 Perşembe 12:17
  • HASDER Gençlik Günleri “Markutti” etkinliğiyle devam etti01 Ağustos 2019 Perşembe 11:58
  • “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı”: Lefkoşa’da iki tören düzenlendi01 Ağustos 2019 Perşembe 11:55
  • Pilli: “Geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz”01 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
  • Mısır Dışişleri Bakanı güneyde temaslarda bulundu01 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
  • Muduros ve Özgür’den KİPe’ye Türkiye-KKTC arasındaki ekonomik ilişkiler ve dini kültür farkılıklarıyla ilgili analiz01 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
  • Uluçay’ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı: “Barış ve huzur için mücadele devam ediyor”01 Ağustos 2019 Perşembe 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti