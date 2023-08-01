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Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarına ait kira sözleşmelerinin uygulanıp uygulanmadığını araştıracak

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Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarına ait kira sözleşmelerinin uygulanıp uygulanmadığını araştıracak
Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarına ait kira sözleşmelerinin uygulanıp uygulanmadığını araştıracak

Rum İçişleri Bakanının talimatıyla birlikte Kıbrıs Türk malı olan 3 bin 740 iş yeri veya dükkan için kira sözleşmelerinin uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi amacıyla araştırma yapılmaya başlandığı belirtildi.

Fileleleftheros gazetesi “3 Bin 740 Bina Taranıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk malı olan ve ticari amaçlı kullanılan 3 bin 740 iş yeri veya dükkan konusunda sözleşme talimatlarına ne kadar uyulduğuna  dair araştırma başlatıldığını yazdı.

İlk bulgular neticesinde, bazı şeylerin ters gittiğinin belirlendiğini yazan gazete, bunun üzerine Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun araştırma hızının yoğunlaştırması yönünde talimat verdiğini de belirtti.

Yerinde yapılan 129 inceleme neticesinde, 5  kira sözleşmesinden birinde, Kıbrıs Türk Malları İdaresi ile kullanıcı arasında imzalanan sözleşme şartlarının yerine getirilmediğinin tespit edildiğini belirten gazete, 129 incelemenin 2’sinde de, sözleşmenin devam etmesinin veya yenilenmesinin mümkün olmadığının da belirlendiğini yazdı.

Bu durumlarda, binaların ilk baştaki kullanıcıları tarafından değil yasa dışı olarak 3’üncü şahıslar tarafından kullanıldığının tespit edildiğini yazan gazete, başka bir durumda ise sözleşmenin feshedildiğini ve ödenmeyen kira gelirlerine yönelik işlemlerin başlatıldığını belirtti.  

Habere göre 129 binadan, 16’sının, 8’de 1’nin ise uzun zamandan beri kapalı olduğu da belirlendi.

Limasol’da 1500; Baf’ta 1352; Larnaka’da 360 ve Güney Lefkoşa’da 528 Kıbrıs Türk iş yeri veya dükkanı bulunuyor.

Gazete İçişleri Bakanlığının binaların, oldukça fazla olduğunu düşünmesiyle birlikte en kısa zamanda araştırmanın tamamlanacağına da inandığını yazdı.

Gazete aynı sayfada, toprak kazma ve toprak bent işleriyle uğraşan bir iş insanının, Baf’a bağlı Anarida köyündeki evinin yakınına şantiye kurduğunu, Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nce yapılan şikayetler ve uyarılara rağmen faaliyetlerine de devam ettiğini belirtti.

İlgili şahsa gönderilen içeriğinde ayrıca iş aletlerini taşıyacağı tarihin de yer aldığı mektup ve uyarılara rağmen, bunlara uymadığını belirten gazete, Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nden bir memurun açıklamasına dayanarak bahse konu şahsın, izinsiz olarak faaliyet gösterdiği Kıbrıs Türk arazisine ilişkin şikayetlerde bulunulduğunu yazdı.

Habere göre aynı memur, ilgili soruya karşılık bölge sakinlerinin, iş insanın faaliyetlerinden kaynaklı gürültünün ötesinde tozdan da şikayet ettiğini belirtti.

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