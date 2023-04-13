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Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarının kiralanmasını sonlandırmak için genelge yayımladı

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Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs Türk mallarının dolaylı olarak devren kiralanmasına ilişkin faaliyetleri sonlandırmak için genelge yayımladı.
Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarının kiralanmasını sonlandırmak için genelge yayımladı

Filelefteros gazetesi “Kıbrıslı Türk Mallarıyla İlgili Karanlık Alışverişe Son” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, kamunun zararına olan ancak mülkü kullanan göçmenin ve de mesleki nedenlerden dolayı bu malları kullanan kişilerin yararına olan “masa altında yürütülen işlemlerle” Kıbrıs Türk mallarının dolaylı olarak devren kiralanmasını ortadan kaldırmak amacıyla bir genelge yayımladığını yazdı.

Gazete ilgili genelgenin, bu tür olayların önüne geçilmesi ve Sayıştaylığın dile getirdiği görüşlere uyulması amacıyla, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu tarafından gerekli olarak görüldüğünü belirtti.

Habere göre 26 Mart 2023 tarihli genelgede konunun, Sayıştaylığın kesin görüşü temelinde ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Genelgede ayrıca mevcut kiracının rızası neticesinde Kıbrıs Türk malının başka bir hak sahibine devredilmesi uygulamasının devam etmesinin mümkün olmadığı da ifade edildi.

Mülklerle ilgili işlem çerçevesinde (devletin müsamahasıyla), ilk kullanıcıdan Kıbrıs Türk Malları İdaresi’ne yönelik kira borçlarının kapatılmasından da söz edilen genelgede bu durumlarda, mülklerin yeniden Kıbrıs Türk Malları İdaresi’ne geri döneceği ve tahsise açık olan diğer mülklerle birlikte şeffaflık ve eşitlik ilkelerine hizmet etmek amacıyla, birimin internet sayfasında yayımlanacağı da belirtildi.

Gazete, haberinde, dolaylı olarak devredilen kiralara ilişkin örnek olaylara ve Sayıştaylığın görüşlerine de yer verdi.

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