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Rum İçişleri Bakanlığı’ndan “İşgal Altındaki Belediyelere” Destek

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Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, “işgal altındaki belediyeler ve köylere” düzenli olarak maddi katkı yapıldığını söyledi.
Rum İçişleri Bakanlığı’ndan “İşgal Altındaki Belediyelere” Destek

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, “Mağusa Köyleri Yerinden Edilmişler Birliği”nin dün, Larnaka’da yapılan olağan genel kurulunda konuşan Nuris, bu yıl pandemi nedeniyle zor bir mali yıl olmasına rağmen, birliğe her yıl düzenli olarak yapılan 10 bin Euro’luk katkıya ek olarak, 10 bin Euro daha verilmesinin kararlaştırıldığını söylediğini yazdı.

Habere göre Nuris, devletin “Mağusa köylerine” hizmet verilmesi amacıyla 210 bin Euro’luk katkı yaptığını da anımsatarak, göçmen nüfusun desteklenmesi amacıyla da 85 bin Euro ayırdığını kaydetti.

Nuris, her ne kadar Kıbrıs sorununda çözüm arzu etse de, çözümsüzlük durumunda oluşacak konjonktürle ilgili hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

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