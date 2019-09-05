Rum İçişleri Bakanlığı’ndan “tapu” açıklaması

Rum İçişleri Bakanlığının, Larnaka’daki tapu dairesinden bazı dosyaların dışarıya taşınmasına dair suçlamalar konusunda açıklama yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Suçlama İşgal Bölgelerindeki Mallarla Alakalı Değil” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığının, bir açıklama yaparak, DİKO milletvekili Hristos Orfanidis’in konuyla ilgili suçlamalarına yanıt verdiğini ve Orfanidis’in suçlamalarının şu ana kadarki bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarıyla alakalı olduğunun görülmediğini belirttiğini iletti.

Gazete, dosyaların dışarıya taşınmasının, çalışanların tapu dairesinin Larnaka’dan Paralimni’ye taşınmasıyla ilgili tepkileriyle alakalı olduğunu da belirtti.

Gazete dosyaları dışarıya taşıdığından sözü edilen memurla ilgili disiplin araştırması yapılması için bir araştırma memuru atandığının teyit edildiğini de ekledi.