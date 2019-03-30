Rum İdari Mahkemesi maaşların dondurulması ve traşlanmasıyla ilgili yasayı Anayasa’ya aykırı buldu

Rum İdari Mahkemesi’nin, 2013-2018 yılları arasında, kamu memurlarının maaşlarının ve barem içi artışlarının dondurulması ile emekli maaşlarından kesinti yapılmasına dair yasayı, Anayasa’ya aykırı bulduğu bildirildi.

AB memorandumunun getirdiği zorunluluk nedeniyle 2013-2018 yılları arasında, kamu memurlarının ve emeklilerin maaşlarıyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılmış, bu düzenlemeler çerçevesinde maaşların bir kısmı dondurulmuş ve bir kısmından da belli kriterler çerçevesinde kesintiler yapılmış; bunun üzerine mesele, mahkemeye götürülmüştü.

Fileleftheros gazetesi “2 Milyar Euro’luk Bütçe Bombası… Mahkemenin Kamu Memurlarının Maaşlarındaki Kesintilerle İlgili Kararı Ciddi Sonuçlar Doğuracak” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, Rum İdari Mahkemesi’nde görülen davanın sonuçlandığını ve mahkemenin, söz konusu dönemde bu maaş düzenlemelerinin yapılmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmettiğini yazdı.

Gazete, bu durumun devlet bütçesi için ciddi sonuçlar doğuracağını; söz konusu dönem için bütçeye 2 milyar Euro’luk yük bindiğini ve Rum Hükümeti’nin, kararı temyize götüreceğini kaydetti.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, mahkeme kararının ülke için çok önemli sonuçları olacağını ve Başsavcı ile bir araya gelerek, kararın istinafa götürülmesi veya koruyucu tedbir alınması gibi olasılıkları görüştüğünü açıkladı.

Haberde, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV) ilgili kararı “bomba karar” olarak nitelendirerek, hükümete meseleyi istinafa götürmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Gazete, DİSİ ve DİKO’nun da konuyla ilgili açıklama yaparak, kararın hemen temyize götürülmesi çağrısını yaptığını ve zamanında ve önleyici tedbir alınmasının gerekliliğine işaret ettiklerini yazdı.