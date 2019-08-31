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Rum İlköğretim Dairesi Müdürlüğü “Unutmuyorum” sloganının canlı tutulması için genelge yayımladı

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Rum İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’nün, “Biliyorum, Unutmuyorum, Talep Ediyorum” sloganının canlı tutulması için genelge yayımladığı bildirildi.
Rum İlköğretim Dairesi Müdürlüğü “Unutmuyorum” sloganının canlı tutulması için genelge yayımladı

Politis gazetesinin haberine göre genelgede, öğrencilerin “işgal altındaki topraklar ve milli sorunun (Kıbrıs sorununun) farklı boyutlarına dair bilinci ile ilgisinin azaldığından ve canlılığını yitirdiğinden bahsedilirken; bu sebepten ötürü bu sloganın esaslı şekilde yeniden canlandırılması gerekliliğinin doğduğu kaydedildi.

Habere göre genelgede, öğretmenlere öğrencileriyle birlikte bu sloganın canlı tutulmasına yönelik kitaplar okutulması, film gösterimleri yapılması, canlı kaynaklar kullanılması, ziyaretler yapılması ve benzeri çeşitli faaliyetlerde bulunmaları çağrısı yapıldı.

Genelgede ayrıca, “Biliyorum, Unutmuyorum, Talep Ediyorum Haftası” oluşturularak, okuldaki tüm birimlerin katılabileceği, KKTC kökenli edebiyatçıların, sanatçıların ve sporcuların misafir edildiği etkinlikler düzenlenmesi talimatı verildi.

YENİ EĞİTİM YILINDAKİ ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ SAYISI

Öte yandan Alithia gazetesi de, 2019-2020 yılında Güney Kıbrıs’taki ilk ve orta dereceli okullarda 116 bin 952 öğrencinin öğrenim göreceğini ve 7 bin 487 öğretmenin görev yapacağını yazdı.

Haberde, Dipkarpaz’daki Rum Anaokulu’nda 14 öğrencinin öğrenim göreceği ve 1 öğretmen ile bir yardımcının görev yapacağı; ilkokulda da 3 öğretmenin görev yapacağı kaydedildi.

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