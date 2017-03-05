Rum iş adamları çözümden yana

Politis gazetesinde bugün manşetten yer alan bir haberde, Rum iş adamlarının, Kıbrıs sorununun çözümünden yana olduğu, ortamın 2004 yılına göre kökten değiştiği ve iş adamlarının korkularını aştığı ifade edildi.

Rum iş dünyasının Kıbrıs sorununun olası çözümüne ve adanın birleşmesine “büyük bir evet demek” için bugün her zaman olduğundan daha hazır olduğunu yazan gazete, 2004’te çözüm aleyhinde tavır takınmış bilindik iş adamlarının, bugün çözümden yana olduklarının göründüğünü kaydetti.

Gazete, “barışın getireceği kazanç payının, herkesin yararına olacağını anlayan iş adamlarının artık çok olduğunu” da yazdı.

Haberinde, emlak, turizm, finans, denizcilik ve ticaret sektörleri ve çözümün bunlara etkileri konusundaki analizlere de yer veren gazete, Rum iş adamlarının görüşlerini de yayımladı.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Başkanı Fidias Pilidis açıklamasında, kalkınma hızının çözümle birlikte üç kat daha büyük olacağını, ayrıca KEVE’nin Kıbrıs sorununun çözümünün iki topluma da olumlu ekonomik sonuçlar getireceğini düşündüğünü belirtti.

Gazete Pilidis’in, çözümün, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının, 2035 yılına kadar ikiye katlanmasına neden olacağını, çözüm olmadan ise bu artışın yüzde 25’lerde kalacağını söylediğini de ekledi.

Rum Denizcilik Odası Başkanı Thomas Kazakos açıklamasında, çözümün “Kıbrıs” liman gemi kütüğünün gelişmesine neden olacağını, aynı zamanda Kıbrıs’a kaliteli gemiler ve denizcilik şirketleri geleceğini söyledi.

Rum İşverenler ve Sanayi Federasyonu (OEV) Başkanı Hristos Mihailidis ise açıklamasında, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın, Kıbrıs ekonomisinin büyümesini sağlayacağını, çünkü iki toplumun vatandaşlarının da aynı piyasaya bağlı olacaklarını belirtti.

Gazete haberinde bir takım başka yetkililerin açıklamalarına da yer verdi.