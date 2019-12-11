Rum Kaleciden Örnek Davranış..!

GHE’nin 90+4 te bulduğu golde sakatlanan Mormenekşe kalecisi Mehmet Salih Mettuna’ya maç sonu soyunma odasına gitmeyerek yardıma koşan GHE’nin Rum kalecisi izleyicilerden taktir topladı.
Girne Halk Evi takımının son saniye golü ile kazandığı maçın sevincini soyunma odasında kutlarken, kaleci Atos kutlamalara katılmadan meslektaşına havlusunu vererek boynuna masaj yaptı ve nasıl tedavi edilmesini anlattı.
Mormenekşe kalecisi Mehmet Salih daha sonra ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
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