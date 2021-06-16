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Rum kayıp yakınları Tatar'a hitaben mektup yayınladı

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Rum “Beyan Edilmemiş Esir ve Kayıp Yakınları Örgütü” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben açık mektup yayımladı.
Rum kayıp yakınları Tatar'a hitaben mektup yayınladı

Rum “Beyan Edilmemiş Esir ve Kayıp Yakınları Örgütü” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben açık mektup yayımladı.

Fileleftheros ve Alihtia’nın yayımladığı mektupta Cumhurbaşkanı Tatar’a, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaidis’in “36’ncı Kayıplara Sevgi Maratonu” çerçevesinde söylediklerine karşılık “iki taraf arasında olması gereken suçlama oyunu değil,  Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) da dâhil iki tarafın çıkarına olacak konularda işbirliğidir. Bu çabaları ve var olan işbirliğini engellemeyelim, destekleyelim” açıklaması hatırlatıldı. 
Mektupta Tatar’dan, söylediklerinde ciddi ise Anastasidis ile sadece bu konuyu görüşmek ve KŞK’nın çalışmalarını kolaylaştıracak somut ve pratik yöntemlerde anlaşmak üzere bir görüşme ayarlamak için inisiyatif almasını isteyen örgüt, Anastasidis’in böyle bir daveti kabul edeceğinden emin olduğunu belirtti. 

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