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Rum Kesimi İki Adet “AIR TRACTOR” Yangın Söndürme Uçağı Alıyor

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Güney Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis, bakanlığının iki adet “Air Tractor” tipi yangın söndürme uçağı satın alarak, Tarım Bakanlığının hava araçları biriminin güçlendirilmesi konusunda hareket edeceğini açıkladı.
Rum Kesimi İki Adet “AIR TRACTOR” Yangın Söndürme Uçağı Alıyor

Güney Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis, bakanlığının iki adet “Air Tractor” tipi yangın söndürme uçağı satın alarak, Tarım Bakanlığının hava araçları biriminin güçlendirilmesi konusunda hareket edeceğini açıkladı.

Politis gazetesinde yer alan haberde, buna paralel olarak, Tarım Bakanlığı’nın hava araçları biriminin ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlar Kuruluna yönelik bir öneri hazırlandığı da belirtildi.

Gazete, Tarım Bakanlığı tarafından 2021 yılı için 4 yangın söndürme uçağı kiralanmasının maliyetinin 3,9 milyon Euro’ya ulaşacağını da ekledi.

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