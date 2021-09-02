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Rum Kesimi Nuris’in Afganistan’la İlgili Önerilerinin Benimsenmesinden Memnun

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Brüksel’de toplanan Avrupa İçişleri Konseyi’nin, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Afganistan’daki krizinin yönetilmesiyle ilgili tüm önerilerini benimsediği ileri sürüldü.
Rum Kesimi Nuris’in Afganistan’la İlgili Önerilerinin Benimsenmesinden Memnun

Brüksel’de toplanan Avrupa İçişleri Konseyi’nin, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Afganistan’daki krizinin yönetilmesiyle ilgili tüm önerilerini benimsediği ileri sürüldü.


Brüksel’de gerçekleşen toplantıda Nuris’in de yer aldığını yazan Alithia gazetesi, Rum kesiminin, Nuris’in önerilerinin benimsenmesinden memnuniyet duyduğunu belirttiğini iletti.


AB İçişleri ve Adalet Bakanlarının ortak tezinin, AB ve AB üye devletlerinin, Afganistan’daki durumun Avrupalı vatandaşların güvenliğini tehdit etmemesi için elinden geleni yapması şeklinde olduğu ifade edildi.

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