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"Rum kesimi ve Yunanistan'ın gerçek niyetini gördük"

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"Rum kesimi ve Yunanistan'ın gerçek niyetini gördük"
Çavuşoğlu, Edirne'de bir restoranda düzenlenen Trakya Balkan STK Platformu toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda samimi adımlar atıldığını söyledi...

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki insani ve kalkınma yardım miktarının 3,9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakamla olarak ABD'den sonra ikinci, milli gelire göre dünyada açık ara birinciyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Bundan sonra da insani yardımlarımızı dünyanın her yerine ulaştıracağız." dedi.

Çavuşoğlu, Edirne'de bir restoranda düzenlenen Trakya Balkan STK Platformu toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda samimi adımlar atıldığını söyledi.

Rum kesimi ve Yunanistan'ın gerçek niyetini gördüklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tam bu müzakereler devam ederken meclisten Enosis kararı, yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanma kararını çıkardılar. Hani çözüm istiyordunuz. Hani çözümün parametreleri, kriterleri belliydi. İki kesimlik, siyasi eşitlik, iki kurucu devlet bir çözüm için. Bu kadar bizi niye oyaladınız? Bir taraftan da süreç bitmesin ki başka alternatiflere KKTC ve Türkiye beraber gitmesin diye korkuyorlar. Yine korkunun ecele faydası yok. Eğer siz çözüm istemiyorsanız biz çaresine bakarız. Biz alternatifsiz, çaresiz millet değiliz ama biz barış olsun, çözüm olsun diye bugüne kadar bu süreci destekledik, sen istemiyorsan elbetteki başka çaresine de bakacağız. Ortada bırakmayız biz bu işi."

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