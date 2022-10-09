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Rum kesiminin silahlanma bütçesinde İHA, füze ve saldırı helikopteri tedariki yer alıyor

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Rum kesiminde yayımlanan Politis gazetesinin haberinde, Rum Savunma Bakanlığının, 2023 bütçesinde silahlanmaya 170 milyon avro ayıracağı kaydedildi.
Rum kesiminin silahlanma bütçesinde İHA, füze ve saldırı helikopteri tedariki yer alıyor

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY), 2023'te silahlanma ile ilgili imzalayacağı yeni sözleşmelerin insansız hava araçları (İHA), anti-dron sistemleri, tanksavar füze sistemi, modern hava savunma sistemi ve H145M tipi hafif saldırı helikopteri alımı ile ilgili olacağı bildirildi.

Rum kesiminde yayımlanan Politis gazetesinin haberinde, Rum Savunma Bakanlığının, 2023 bütçesinde silahlanmaya 170 milyon avro ayıracağı kaydedildi.

GKRY'nin silahlanma ile ilgili 2020'ye kadar ayırdığı bütçenin yıllık 100 milyon avroyu geçmediği anımsatılırken, 2021'de bunun 143 milyon avro, 2022'de ek bütçelerle 180 milyon avro olduğu ifade edildi.

Haberde, Rum Savunma Bakanlığının silahlanma ile ilgili mevcut sözleşmeleri sürdüreceği belirtilirken, yeni sözleşmelerin İHA, anti-dron sistemleri, modern hava savunma sistemi, tanksavar füze sistemi ve Airbus'tan 6 adet H145M tipi hafif saldırı helikopteri alımı ile ilgili olacağı bildirildi.

Savaş helikopteri alımıyla ilgili bütçe haziranda onaylandı

Rum Meclis Savunma Komitesi, 21 Haziran'da Airbus'tan altı savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon avroluk ek ödeneği onaylamıştı.

Helikopterlerin toplam maliyeti ise 140 milyon avro olacak.

Savaş helikopterleri, GKRY ile Fransa arasında Ağustos 2020'de imzalanan askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde satın alınacak.

GKRY'nin 10 yıllık süre zarfında toplamda 12 (6+6) savaş helikopteri satın alacağı da bildirilmişti.

Rum Milli Muhafız Ordusunun elindeki Rus yapımı 11 adet Mi-35 tipi helikopter ise Sırbistan'a satılacak.

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