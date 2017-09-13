Rum komandolar İsrail'e gidiyor

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında geçtiğimiz Haziran ayında bir haftalığına Trodos’ta gerçekleştirilen büyük ortak askeri tatbikatın akabinde, bu kez de Rum kesiminden askerlerin, yeni bir tatbikat ve eğitim için İsrail’e gidecekleri haber verildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıslı Komandolar Eğitim İçin İsrail’e Gidiyor” başlığıyla ilk sayfadan duyurduğu haberinde “elindeki güvenilir bilgilere” dayanarak, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan profesyonel askerlerin İsrail’e gideceklerini ve orada çeşitli birimler ile silahlar üzerinde eğitim göreceklerini yazdı.

Komando taburundan 15 profesyonel askerin paraşütçü eğitimi göreceğini, RMMO’ya mensup diğer komandoların da başka konularda eğitim göreceğini kaydeden gazete, Rum ve İsrail Savunma Bakanlıklarının, geçtiğimiz Haziran ayında Trodos’ta gerçekleştirilen tatbikat gibi, bunu da gizli tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Gazete, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan tatbikatın, savunma işbirliğinin ortak eğitimlerle güçlendirilmesini amaçladığını ekledi.

RUM SAVUNMA BAKANI DÜN İSRAİL’DE TEMASLARDA BULUNDU

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in dün İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile burada yaptığı görüşmenin tesadüf olmadığı yorumunda da bulunan gazete, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, görüşme sırasında iki devlet arasındaki güçlenmiş işbirliğiyle ilgili bir dizi konunun ele alındığını belirtti.

Görüşmenin gündeminde tatbikatlar ve silahlanma programları alanındaki işbirliği ile bilgi değiş tokuşu ve hükümet savunması konularının bulunduğunu kaydeden gazete, iki bakanın bölgesel güvenlik ortamı ve terör değerlendirmesi yaptıklarını, aynı zamanda ikili ve çoklu alandaki işbirliği şekillerini ele aldıklarını kaydetti.

FOKAİDİS SATIN ALINAN GEMİNİN DENİZE İNDİRİLMESİ İÇİN YAPILAN TÖRENE DE KATILDI

Öte yandan gazete, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in dün İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Rum Yönetimi tarafından İsrail’le olan devletlerarası anlaşma çerçevesinde satın alınan açık deniz karakol gemisinin denize indirilmesi için yapılan törene katıldığını da haber verdi.

Geminin İsrail’deki tersaneler tarafından Hayfa’da inşa edildiğini yazan gazete, geminin denize indirilmesinin, Rum Savunma Bakanlığının deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi için ortaya koyduğu önemli bir hedefin ilk adımını teşkil ettiğini belirtti.

TATBİKATLAR

Trodos’taki ortak tatbikatın gerçekleştirilmesi için geçtiğimiz Haziran ayında yaklaşık 400 İsrailli komandonun Güney Kıbrıs’a gittiğini de anımsatan gazete, “Black Hawk” tipi helikopterlerle Güney Kıbrıs’a giden İsrailli komandoların gerilla ve keşif operasyonlarında uzman olduklarına dikkati çekti.

Bu tatbikata da komando birliğindeki özel gruplardan profesyonel askerlerin katıldığını ve bunların askeri operasyon senaryoları icra ettiklerini kaydeden gazete, önümüzdeki ay Güney Kıbrıs’ta bir başka tatbikat daha gerçekleştirileceğini haber verdi.

Bunun “Kalo Horio’da” gerçekleştirileceğini, ancak tatbikatın yapılacağı ülkenin kim olduğunun henüz bilinmediğini belirten gazete, bu tatbikata da profesyonel askerler ile EPİ’lerin (5 yıllık sözleşmeli askerlerin) katılacağını kaydetti.

Gazete bu tatbikatla ilgili bilgilendirmenin de sınırlı olduğunu ekledi.

Politis ise haberinde RMMO’nun “P61- Amiral Andreas İoannidis” ismi verilen açık deniz karakol gemisinin dün Hafya’da denize indirildiğini ve törene Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in de katıldığını yazdı.

Gazeteye göre geminin enerji güvenliği ile daha geniş çaplı güvenliğe katkıda bulunacağını dile getiren Fokaidis, gösterdikleri çok yakın işbirliğinden ötürü İsrail’e teşekkür de etti.

Gemide görev yapacak personelin, geminin sistemlerine uyum sağlamak için İsrail’de eğitime başlayacağını da yazan gazete, eğitimin yaklaşık üç ay sürmesinin ve akabinde de geminin Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) denizcilik birimine katılması için Güney Kıbrıs’a gideceğini belirtti.

Temel ekipmanların gemiye İsrail’de yerleştirildiğini, ancak bunların Güney Kıbrıs’ta daha da güçlendirileceğini kaydeden gazete, geminin tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inin tamamını koruma imkânına sahip olduğunu ve bunun, kısa zaman içerisinde satın alınacak olan diğer iki açık deniz karakol gemisiyle dönüşümlü olarak devriye gezeceğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın 2018 yılından itibaren ABD, İsrail ve Yunanistan’la yapılacak ortak tatbikatlarda yer alacağını da bildiren gazete, Mısır’la da benzer tatbikatlar yapılacağını kaydetti.

Öte yandan gazete, Güney Kıbrıs’ın AB ülkeleriyle çok uluslu tatbikatlara katılımının yalnızca bunlara destek verilmesiyle sınırlı olmayacağını ve bunun personel ve araçlarla esaslı bir katılım teşkil edeceğini de ekledi.