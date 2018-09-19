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Rum lider Anastasiadis'ten müzakere açıklaması

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Yeni bir başarısızlık taraflar arasındaki diyaloğun temelini radikal biçimde değiştirecek
Rum lider Anastasiadis'ten müzakere açıklaması

Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir başarısızlığın, taraflar arasındaki diyaloğun temelini radikal biçimde değiştireceğini söyledi.

 Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Anastasiadis müzakerelerin bir kez daha başarısız olması halinde taraflar arasındaki diyaloğun temelinde radikal değişiklikler olacağını savundu.

Rum lider Anastasiadis, "Türkiye'nin son müzakerelerdeki görüşlerini tekrarlaması yeni girişimi de umutsuz bir girişim yapacaktır" dedi. 

Türkiye ile mükemmel ilişkiler kurmak istediklerini de söyleyen Nikos Anastasiadis, Ada'da güven ve refah sağlayacak bir çözüm için Türkiye'den yardım istediklerini de dile getirdi.

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