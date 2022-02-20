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Rum Lider Arabistan Yolcusu

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Rum Lider Arabistan Yolcusu
Rum Lider Arabistan Yolcusu

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Mart ayında yapacağı yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra adaya gelecek olan yabancı yetkililerin de olacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Mart ayı öncesinde, yarın, temaslar için Güney Kıbrıs’ta bulunan  Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas  ile bir araya gelecek.

Görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra mülteci konusunun ele alınması bekleniyor.

Anastasiadis, 1 Mart’ta Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Anastasiadis, 10-11 Mart tarihlerinde yapılacak olan  Kalkınma ve Yatırım konulu gayri resmi zirve toplantısı için ise Paris’e gidecek.

Anastasiadis’in, 24-25 Mart’ta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gideceğini yazan gazete Güney Kıbrıs’a yapılacak ziyaretlerden de söz etti.

Habere göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2 Mart’ta adaya gelerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir dizi konuyu ele alacak.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor 8 Mart; Hindistan Dışişleri Bakanı  Subrahmanyam Jaishankar 9 Mart, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise 30 Mart tarihinde Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirecek.

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