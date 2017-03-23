Rum liderden BM Genel Sekreteri görüşmesi sonrası açıklama

Rum lider Anastasiadis, New York’taki Gutteres görüşmesinden sonra, diyaloğun yakında başlaması ihtimali konusunda ortak değerlendirme yapıldığını söyledi.

Anastasiadis, geçtiğimiz gün BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile gerçekleştirdiği 40 dakikalık görüşme sonrası yaptığı açıklamada, diyaloğun yakında yeniden başlaması olasılığı konusunda ortak değerlendirme olduğunu ancak Türkiye`de referandum konusunun açık olduğu bir dönemde, ilerleme kaydedilmesinin bağlı olduğu kişilerin gerekli kararları alması için muhtemelen uygun bir zaman olmadığını söyledi.

Anastasiadis geliştirilen pozisyonlardan duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Gazetecilere konuşan Rum lider, “Açık olan önemli konuların özüne girdik. Kıbrıs sorununa çözüm bulunması umutlar olması için önce soruların ve iddiaların yanıtlanması gerekir” dedi.

Toplumlar arası diyalog sorunları ötesinde Anastasiadis, kayıplar konusunda var olan verilerin serbest bırakılmasının hızlandırılması konusunda Birleşmiş Milletlere çağrısını yineleme fırsatına da sahip oldu.

Anastasiadis, “Kayıplar Komitesi, bu alanda daha çok ilerleme kaydedilmesi amacıyla, Mayıs ayında, New York`ta Birleşmiş Milletler merkezini ziyaret edecek” dedi.

Genel Sekreterin ne yapmayı düşündüğü ile ilgili bir soruya Rum lider, diyaloğun pek yakında başlaması ihtimali konusunda ortak değerlendirme olduğunu söyleyerek:

“Aynı zamanda, Türkiye`de referandum sürecinin de açık olduğu değerlendirmesi var. Ve önemli konularda ilerleme kaydedilmesinin bağlı olduğu kişilerin herhangi bir karar alması için muhtemelen doğru zaman değildir” dedi.

ANASTASİADİS AKINCI VE ANKARAYA GÜVENİYOR MU?

Ankara ve Akıncı`ya hala güvenip güvenmediği ile ilgili bir soruya, kendisinin getirdiği görüşlere güvendiği ve bunların Kıbrıs Rum pozisyonlarından başka bir şey olmadığı yanıtını verdi.

Portekiz eski lideri olarak Avrupa müktesebatını derinlemesine bilen Gutteres`in, Türkiye`nin dört özgürlüklerle ilgili talepleri konusundaki nasıl hissettiği sorusuna, Anastasiadis şu yanıtı verdi:

“Genel Sekreterin böyle bir şekilde görüş sergilemesini beklemeyiniz. Ama, kesinlikle, hem Kıbrıslı Rumların, hem de Avrupalıların kaygılarını karşılayacak yollar bulunmalı”.

Rum lider, Gutteres ile Özel Danışman Espen Bart Eide arasında farklı bir yaklaşım olduğuna inanmadığını belirterek, “bu ne herhangi bir ara bulucunun, ne de Avrupa Birliğinin konusudur. Eğer bir iddianın uygulanması, nüfusun demografik bileşimini değiştirerek Kıbrıs Helenizmi için bir tehlike oluşturuyorsa, hiç bir üçüncü kişi, bunun kabul edilmesi veya bu konuda uzlaşmaya varılması yönünde baskı yapamaz. Bundan dolayı üçüncü kişilerin ne söyleyeceklerini sormayacağız. Sonuç olarak, buna sadece Kıbrıs Helenizmi referandum aracılığıyla karar verecek”.

EXXON MOBİL`E MEB'DE ARAŞTIRMA YAPMASI İÇİN SÖZLEŞME GELİYO

Anastasiadis son olarak bazı detayları tartışmak amacıyla Exxon Mobil ile de görüşmede bulunacağını duyurdu ve “5 Nisanda, Exxon Mobil`e Kıbrıs`ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde araştırmalar yapmasına olanak sağlayacak sözleşmeler imzalanacak” dedi.