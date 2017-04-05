Rum liderliği MEB'le ilgili bugün ve yarın sözleşmeleri imzalıyor

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Enosis kararı ile berhava ettiği müzakere masasına, attığı tek taraflı adımlarla telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar vermeye devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de gayrı yasal olarak yürüttüğü hidrokarbon faaliyetleri kapsamında bugüne kadar atmış olduğu Kıbrıs Türk halkının haklarını inkar eden tek yanlı adımlara yenilerini eklemeye çalışmasının, bunun son örneğini oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Sözde münhasır ekonomik bölgesindeki üç parsel için açılan ihaleye katılan yabancı şirketlerle yapmış olduğu müzakereleri sonuçlandıran Rum liderliğinin bugün ve yarın söz konusu şirketlerle sözleşme imzalayacak olması kendinde gördüğü tüm hakların Ada’nın eşit sahibi Kıbrıslı Türklerde de olduğunu kabullenemeyen tutumunu terk etmediğinin açık bir göstergesidir” denildi.

Açıklamada, iyi niyetten yoksun bu adımın, Kıbrıs Adası’nın iki eşit ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının Ada’nın deniz yetki alanlarında ve doğal kaynaklarında eşit ve meşru hakları bulunduğu, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ve işletilmesine ilişkin tüm kararların alınmasında Rum liderliği kadar söz sahibi olduğu gerçeğine tezat teşkil ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak attığı bu ve benzeri tüm adımların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kıbrıs Türk tarafının, Ada’da kapsamlı bir anlaşmaya varılana kadar Ada çevresinde bulunan doğal kaynaklara ilişkin faaliyetlerin dondurulması veya tarafların karşılıklı belirleyecekleri bir işbirliği çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine olan inancını koruduğu kaydedilen açıklamada, “Rum tarafının haklarımızı gasp etmeye yönelik sürdürdüğü bölge istikrarını tehdit eden bu tavrına müsaade edilmesi mümkün değildir.

Garantör Türkiye ile birlikte, bu konudaki hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda gerekli tüm önlemlerin alınacağından şüphe edilmemelidir” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını eşit ortağı olarak kabul etmeyen yaklaşımını sürdürmesinin, Ada’da kalıcı ve kapsamlı bir çözümün temin edilmesi çabalarının önündeki en önemli engeli teşkil ettiğinin bu vesileyle bir kez daha ispatlandığı da yer aldı.