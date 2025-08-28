Rum liderliğinde siyasi linç tartışması

Kıbrıs sorununa yönelik iki devletli çözüm önerdiği iddiaları, eski Rum lider Nikos Anastasiadis’i yeniden gündeme taşıdı. Cyprus Mail yazarı Tom Cleaver’ın köşe yazısında aktardığına göre, Türk tarafının eski müzakerecisi Ergün Olgun, Rum siyasetinin Anastasiadis’i bu iddialar üzerinden “siyasi linçe” maruz bıraktığını savundu.

Olgun: “Rum tarafı federasyonu araçsallaştırıyor”

Olgun, Kıbrıs TV’de yaptığı açıklamada Rum tarafının “siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli federal çözümü de, iki egemen devlete dayalı uzlaşıyı da benimsemediğini” söyledi. Rumların federasyon modelini kendi çıkarlarına göre kullandığını öne süren Olgun, bu noktada federasyon çözümünü savunan adayların farkında olmadan Rum tarafının oyununa gelebileceğini uyardı.

“Ülkemizde etkin bir siyasi partinin popülist gerekçelerle federasyonu hâlâ desteklemesi, Rum tarafının iştahını kabartıyor, üzerlerindeki baskıyı azaltıyor ve statükonun sürmesine hizmet ediyor. Bu da bizim aleyhimize” ifadelerini kullandı.

Ekim seçimleri öncesi uyarı

Olgun, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde federasyonu savunan tek adayın Tufan Erhürman olduğunu hatırlattı. Erhürman’a CTP ve TDP destek verirken, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP, YDP ve DP’nin desteğini almış durumda.

“İki devlet önerisi” tartışması yeniden alevlendi

Anastasiadis’in Türkiye’ye gizli bir görüşmede iki devlet önerdiği iddiaları ise Rum tarafında yeni bir tartışmayı körükledi. Bu suçlamaları en son eski Tarım Bakanı Kostas Themistocleous gündeme getirdi.

Themistocleous’a göre Anastasiadis, 2017’de dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı gizli görüşmede federasyonun mümkün olmadığını söylemiş, yeniden seçildikten sonra “başka bir temel” üzerinde görüşebileceklerini ifade etmişti. Bu temelin de “iki devlet” olduğunu savundu.

Crans Montana süreci ve sonrası

2017’de İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yapılan müzakereler, Kıbrıs sorununa çözüm arayışında son resmi girişimdi. Ancak görüşmeler Temmuz 2017’de çöktü ve bir daha başlamadı. Reuters, o dönemde BM Genel Sekreteri Guterres’in sabaha karşı 02.00’de “bağrışmalar ve drama” nedeniyle oturumu sonlandırmak zorunda kaldığını yazmıştı.

Taraflar masadan kimin kalktığı konusunda hâlâ karşılıklı suçlamalarda bulunuyor. Bazı iddialar süreci Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da sabote ettiğini öne sürerken, Anastasiadis sorumluluğu reddediyor.

Anastasiadis: “Garanti Antlaşması engeldi”

Anastasiadis, bu yıl yaptığı açıklamada görüşmelerin çökmesinden Türkiye’yi sorumlu tuttu. Ankara’nın 1960 Garanti Antlaşması’nı terk etmeye yanaşmadığını vurgulayan Anastasiadis, “Masadan kalktığım iddiaları asılsızdır. Bu konuya daha sonra değineceğim” dedi. Kaynak: Cyprus Mail – Tom Cleaver