Rum Liman Polisi 45 Mülteci Taşıyan İki Tekne Durdurdu

Güney Kıbrıs’ta Liman Polisi’nin dün akşamüzeri Greko Burnu açıklarında mülteci taşıyan iki tekne saptadığı bildirildi.

Alithia’nın polisten aldığı bilgiye dayandırdığı habere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişiyi taşıyan ahşap tekne, Greko Burnu’nun 7 deniz mili açığında, 15 kişiyi taşıyan bir diğer tekne de Paralimni deniz bölgesinde Liman Polisi tarafından durduruldu. Haberde başka ayrıntı verilmedi.