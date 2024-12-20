Rum Mahkemesi Aykut'un itirazlarını reddetti, savunma 13 Ocak'ta yapılacak

Lefkoşa Ceza Mahkemesi Cuma günü İsrailli müteahhit Simon Mistriel Aykut'un yargılanmasına ilişkin itirazlarını reddetti ve bir sonraki duruşmayı savunma yapacağı 13 Ocak tarihine erteledi.

Lefkoşa Rum Ceza Mahkemesi, İsrailli müteahhit Simon Mistriel Aykut'un itirazlarını reddederek bir sonraki duruşmayı 13 Ocak tarihine erteledi. Sanık, savunmasını bu tarihte sunacak.

242 Suçlama

Yargıç Christiana Parpotta, Aykut'un 242 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Suçlamalar arasında hileli gayrimenkul işlemleri, yasadışı arazi kullanımı, kara para aklama ve ağır suç işlemek için komplo kurma bulunuyor.

Adil Yargılanma Tartışması

Aykut'un avukatı Maria Neophytou, kuzeydeki tanıkların mahkemeye çağrılmasının imkansız olduğunu ve müvekkilinin adil yargılanamayacağını iddia etti. Ayrıca, Kıbrıs Türk polisinden ya da kuzeydeki şirketler kaydından bilgi alınamayacağını belirtti. Neophytou, kuzeyden arazi alım-satımıyla suçlanan herkesin tutuklandığını ve potansiyel tanıkların da risk altında olduğunu vurguladı.

Yargıçtan Açıklama

Parpotta, adil yargılanma meselesinin olaylar sonuçlandıktan sonra değerlendirilebileceğini söyledi. Mahkeme, davanın Kıbrıs Cumhuriyeti yetki alanında yürütülmesine ilişkin itirazları daha önce reddetmiş ve bu itirazları "temelsiz" olarak nitelendirmişti.

Arka Plan

Simon Mistriel Aykut, Haziran ayında kuzey Kıbrıs'tan güney Kıbrıs'a geçtikten sonra tutuklanmıştı.