Rum Mahkemesi "mülkiyet gaspı" davasını Mart ayına erteledi

Lefkoşa mahkemesi Çarşamba günü, kuzeydeki Kıbrıs Rum mülklerinin gasp edilmesiyle ilgili 44 suçlamadan yargılanan bir Alman emlakçı hakkında açılan davayı gelecek yılın Mart ayına erteledi. Kadın, Ayios Ambrosios ve Girne'nin dört farklı bölgesindeki mülklerin reklamını yapmak, tanıtmak, satmak, elinde tutmak ve kullanmak, hileli eylemlerden 169.000 Euro elde etmek ve yasal mal sahibinin rızası olmadan iki bölgeden birinde kendisi için bir daire satın almakla suçlanıyor.

Temmuz ayı başından bu yana gözaltında tutulan davanın duruşması, çok sayıda ertelemenin ardından, 17 Ekim'de savunma makamının duruşma öncesi yaptığı tüm itirazların reddedilmesiyle Çarşamba sabahına ertelenmişti.

Çarşamba günü yapılan duruşmada mahkeme, yoğun program nedeniyle davayı 5 Mart 2025 tarihine ertelediğini belirterek, kadının o tarihe kadar gözaltında tutulmasını tavsiye etti.

Ekim ayında yapılan bir önceki duruşmada savunma makamı, sanığın kefaletini 300,000 Avro artı 50,000 Avro şahsi teminata yükseltmek istediğini belirtmiş, ancak mahkeme o zaman bu talebi reddetmişti.

Savunma avukatı Sotiris Argyrou Çarşamba günü yaptığı açıklamada gözaltı süresinin haksız yere uzatılmasına itiraz etti ve cezaevinin aşırı kalabalık olduğunu belirtti. Kendi tarafının da tercüman talebinde bulunduğunu ancak bu talebin yerine getirilmediğini belirten Argyrou, savunmanın henüz tüm tanık materyallerini almadığını ve teslim edilen bazı belgelerin tercümesinin de hala beklemede olduğunu söyledi. Duruşma için yeterli hazırlık yapma hakkının ihlal edildiğini söyledi.

Buna karşılık savcı Anna Mattheou, tanıkların ifadelerinden bazı belgelerin tercümesinin gerçekten de beklemede olduğunu söyledi. Ancak bunun savunma tarafından bilinen bir şey olduğunu ve Çarşamba günkü duruşmaya hazır olduklarını beyan edenlerin onlar olduğunu söyledi.

Müzakere için verilen kısa bir aranın ardından üç üyeli mahkemenin başkanı oybirliğiyle alınan kararı okudu; buna göre duruşmada tutukluluk süresinin uzatılması kararının değiştirilmesini gerektirecek farklı bir faktör ortaya çıkmamıştı. Sanığın kişisel durumunu farklılaştıracak yeni bir kanıt da yoktu. "Davanın karmaşıklığı göz önüne alındığında, tutukluluk süresinin uzatılması aşırı olarak değerlendirilmedi ve makul sınırların ötesine geçmedi". "Bu nedenle, tutukluluğun devamına yönelik itirazın temelsiz olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Mahkeme, sanık ve savunma arasındaki görüşmelerin cezaevi binasında bir tercüman eşliğinde yapılmasına ve savunma masraflarının karşılanmasına karar verdi. Alman kadın, kendisine yöneltilen 44 suçlamanın tamamına karıştığını reddetti.

Savunma avukatı daha önce önyargı nedeniyle adil yargılanmayacağını ileri sürmüştü. Ancak mahkeme Ekim ayında, avukatın mahkemenin neden önyargı izlenimi verdiğini gerektiği gibi kanıtlayamadığını söyleyerek duruşma öncesi itirazı reddetti.

"Spekülasyonlar önyargıyı ve bir mahkemenin görevini yerine getirmeyeceğini gösteremez. Sırf suçlamalar kuzey Kıbrıs'taki topraklardaki mülklerle ilgili olduğu için yargıçların dışlanması düşünülemez" denilmişti.