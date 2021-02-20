Rum Makamları KKTC’de Bulunan, İçinde Hastalıklı Hayvanların Olduğu İddia Edilen Yük Gemisiyle İlgili Teyakkuzda

Rum makamlarının, KKTC’de bulunan ve içerisinde hastalıklı hayvanların bulunduğu iddia edilen yük gemisi nedeniyle teyakkuzda oldukları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu geminin Mağusa Limanı’nda demirli olduğunu ve hayvan taşımacılığı yaptığını kaydederken, Rum Gümrük Dairesi ile Veteriner Dairesi’nin, durumu yakından takip ettiğini yazdı.

Gazete, söz konusu geminin “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından idare edilen karasularına” giriş yapması halinde, Rum makamlarının müdahale edeceğini ve gerekli eylemlerin yapılacağını kaydetti.

Haberde, elde edilen bilgilere göre söz konusu geminin 17 Aralık 2020’de İspanya’nın Tarragona şehrinden Libya’ya gitmek üzere yola çıktığı ve içerisinde 1776 büyükbaş hayvan bulunduğu; geminin Libya’ya yaklaşacağı sırada taşıdığı hayvanlarda hastalık tespit edildiği ve hayvanların gemiden indirilmesine izin verilmediği belirtildi.

Gazete, Kongo bandıralı olan “Elbeik” adlı geminin “tuhaf bir güzergah” izlemeye başladığını ve hayvanları kabul edebilecek Avrupa ile Afrika limanları arayışına girdiğini; son 2 ay içerisinde farklı limanlarda karaya oturduğunu ve en son dün, Mağusa Limanı’na geldiğini iddia etti.

Habere göre uluslararası örgüt “Compassion in World Farming” tarafından konuyla ilgili açıklama yapılarak Rum Tarım Bakanlığı’nın müdahalesinin talep edildiği, gemide bulunan hayvanların yemlerinin bittiği ve durumun kötü olduğu kaydedildi.

Şu anda gemide kaç canlı hayvan bulunduğunun ve durumlarının ne olduğunun tam bilinmediğini belirten örgüt, geminin Güney Kıbrıs’a gitmesi halinde veterinerlerin gemiye gitmesi ve hayvanların içinde bulunduğu şartların incelenerek, gerekenin yapılmasını talep etti.

Örgüt ayrıca, hayvanlara ne olacağı konusunda İspanya makamlarıyla temasa geçilebileceğini ifade etti.