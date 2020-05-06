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RUM Maliye Bakanı: “kendi başımızın çaresine bakalım”

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RUM Maliye Bakanı: “kendi başımızın çaresine bakalım”
RUM Maliye Bakanı: “kendi başımızın çaresine bakalım”

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, devletin yardımlarını sürdürmesini talep edenlere ve Rum yönetimini, mali yardım almak için AB kurumlarına başvurmadığı için eleştirenlere “Üçüncü taraflardan borç alırsak katı memoranduma sürükleniriz. Aklımızı başımıza almalı, salgının etkileriyle kendi başımıza başa çıkma yollarına bakmalıyız” cevabını verdi.

Alithia “Kendi Başımızın Çaresine Bakalım, Aksi Halde… Maliye Bakanı’ndan Akıl Hocalarına Net Mesaj: Borçlanma İçin Üçüncü Taraflara Başvurursak Katı Memoranduma Sürükleniriz” başlığıyla manşete çektiği haberde, Petridis’in dün RİK’e yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre yeni tip koronavirüs salgınının etkileri ile kendi başlarına başa çıkabileceklerini, çok katı önlemler alınması gerekirse bunu kendi başlarına yapacaklarını kaydeden Petridis, ekonominin ayağa kaldırılması veya iflastan kurtulmak için ESM’ye (Avrupa İstikrar Mekanizması) başvurulmasının katı memorandum demek olacağına dikkat çekti.

Ekonominin desteklenmesi için yurt dışında ödenek bulma olanakları sorulduğunda, AB’den ödenek çekme mümkün olursa, bunu yeteri kadar değerlendireceklerini söyleyen Rum Maliye Bakanı, işletmelerin likidite konusunda ise bugün Bakanlar Kurulu’na revize bir öneri sunacağını söyledi. 

Öte yandan Fileleftheros, devletten 5 ay önce aldıkları ödeneğin, siyasi partilere yetmediğini, bu nedenle çalışanlarının maaşlarında kesintine gittiklerini ve Rum yönetiminden, maaş sübvansiyon programı çerçevesinde mali yardım talebinde bulunduklarını haber verdi.

Gazete, partilerin devletten aldıkları yıllık ödenek miktarını da aktardı. Buna göre DİSİ 1,9 milyon, AKEL 1,6 milyon, DİKO 970 bin, EDEK 490 bin, Vatandaşlar İttifakı 478 bin, Dayanışma Hareketi 430 bin, Ekologlar 410 bin ve ELAM 341 bin Euro ödenek alıyor. 

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