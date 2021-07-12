Rum Maliye Bakanı Petridis, Brüksel'e gitti

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis 12 ve 13 Temmuz’daki Eurogroup ve Ecofin toplantılarına katılmak üzere Brüksel’e gitti.

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis 12 ve 13 Temmuz’daki Eurogroup ve Ecofin toplantılarına katılmak üzere Brüksel’e gitti.



Fileleftheros’un haberine göre, bugünkü Eurogroup toplantısında Petridis ve diğer Avrupalı denkleri ABD Maliye Bakanı Janet Yellen ile Euro bölgesinin uluslararası ekonomik boyutları ve para-finans politikası üzerine görüş alış verişinde bulunacak, özellikle ekonomik kurtarma ile bankacılık ve finans istikrarı konuları üzerinde durulacak.

Salı günkü Ecofin toplantısında ise Avrupa Konseyi’nin 12 üye devletin Kurtarma ve Dayanıklılık Planları ile ilgili ilk icra kararlarının onaylanması, Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin finansmanıyla ilgili yeni stratejisi ele alınacak.