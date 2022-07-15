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Rum Maliye Bakanı Petridis’in makam aracı saldırıya uğradı

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Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in makam aracının saldırıya uğradığı belirtildi.
Rum Maliye Bakanı Petridis’in makam aracı saldırıya uğradı

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in makam aracının lastikleri kesici aletlerle delinerek patlatıldı.

ARACIN LASTİKLERİ DELİNEREK PATLATILDI

Alihtia’nın haberine göre, 9 Temmuz Cumartesi günü Lefkoşa’nın Rum kesimindeki özel bir alanda meydana gelen saldırıda makam aracının 4 lastiği kesici/delici cisim yardımıyla delinerek patlatıldı.

Polis, şikâyet üzerine, 14.00-17.00 saatleri arasında meydana gelen saldırı hakkında soruşturma başlattı.

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