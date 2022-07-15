Rum Maliye Bakanı Petridis’in makam aracı saldırıya uğradı

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in makam aracının lastikleri kesici aletlerle delinerek patlatıldı.
ARACIN LASTİKLERİ DELİNEREK PATLATILDI
Alihtia’nın haberine göre, 9 Temmuz Cumartesi günü Lefkoşa’nın Rum kesimindeki özel bir alanda meydana gelen saldırıda makam aracının 4 lastiği kesici/delici cisim yardımıyla delinerek patlatıldı.
Polis, şikâyet üzerine, 14.00-17.00 saatleri arasında meydana gelen saldırı hakkında soruşturma başlattı.
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