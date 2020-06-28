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Rum Maliye Bakanı uyardı: İkinci dalgada ekonomiye aynı katkıyı veremeyiz

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Koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemi süreci Rum Maliyesi’ni zora soktu.
Rum Maliye Bakanı uyardı: İkinci dalgada ekonomiye aynı katkıyı veremeyiz

Koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemi süreci Rum Maliyesi’ni zora soktu.

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, yeni bir dalgada aynı ölçüde ve menzilde mali destek veremeyecekleri uyarısında bulunarak, bankalara, piyasadaki likiditeyi artırmak için ellerindeki bütün imkânları kullanma çağrısı yaptı.

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, yeni tip koronavirüs konusunda yeni bir dalga yaşanması halinde, önceki kısıtlama döneminde ekonomiye sağladıkları maddi desteği aynı ölçü ve çapta sağlayamayacaklarını vurguladı.

Ekonominin ve yaşamın durma noktasına geldiği yeni tip koronavirüs kısıtlamaları döneminde ekonomiye destek için verilen paketin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 15’i kadar, 3 milyar Euro olduğunu anlatan Petridis, Rum Yönetimi’nin yeni bir dalgada aynı ölçüde ve menzilde mali destek veremeyeceği uyarısında bulundu.

Petridis, bankalara, piyasadaki likiditeyi artırmak için ellerindeki bütün imkânları kullanma çağrısı da yaptı.

Konstantinos Petridis, “2020 resesyonunda kayıp zemin derin ve ani olacak. Bu zemin elbette 2021’de büyük ölçüde karşılanacak ve 2022’de geri kazanılacak” dedi.

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