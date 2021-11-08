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Rum Meclis Başkanı Dimitriu, tezlerini yineledi!

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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) konusundaki uygulamalarına ilişkin bilindik tez ve iddialarını dün yaptığı konuşmada yineledi.
Rum Meclis Başkanı Dimitriu, tezlerini yineledi!

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) konusundaki uygulamalarına ilişkin bilindik tez ve iddialarını dün yaptığı konuşmada yineledi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitiriu’nun dün bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sözde “saldırgan açıklamaları” ve Maraş ile Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde hayata geçirdiği uygulamalarıyla “kışkırtıcılığını sürdürdüğünü” söylediğini yazdılar.

Dimitriu ayrıca, “mücadeleden vazgeçmeye hakları olmadığını ve Kıbrıs’ta, Türk işgalinden kurtuluşu ve yeniden birleşmeyi sağlayacak adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için mücadele etmeye devam etmekle yükümlü olduklarını” ifade etti.

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