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Rum Meclis Başkanı Dimitriu , Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi

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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu resmi temaslar için gittiği Atina’da, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Rum Meclis Başkanı Dimitriu , Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu resmi temaslar için gittiği Atina’da, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün başta Kıbrıs sorunu olmak üzere bir dizi konuyu ele aldığı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştüğünü yazdılar.

Habere göre Dimitriu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın,  zorlukları, uluslararası hukuk ve Avrupa değerleri ışığında karşıladığını belirtti.

Miçotakis ile özlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Dimitriu, kendilerini sıcak ve samimi bir şekilde kabul eden Miçotakis ile birlikte, gerek yerel gerekse Avrupa düzeyinde iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıklarını ifade etti.

Dimitriu, Kıbrıs sorunundan bahsettiklerini ayrıca uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerlerine ilişkin olarak her zaman için yanlarında duran Yunanistan’a teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerden de söz eden Dimitriu, bunun devam edeceğini söyledi.

Dimitriu kendi misyonlarının parlamenter düzeyde olduğunu, bu nedenden dolayı da Yunanistan Meclis Başkanı’yla birliğinin geliştirilmesini vurguladıklarını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum Meclis Başkanlığına ilk kez bir kadının seçilmesinin, oldukça önemli bir adımı teşkil ettiğini ifade etti.   

Miçotakis, kendilerinin de kısa bir süre önce kadın meclis başkanı seçerek önemli bir adım attıklarını söylerken iki ülke arasındaki “mükemmel” ilişkilerden de bahsetti. 

DİMİTRİU-TASULAS GÖRÜŞMESİ

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Miçotakis ile görüşmesinden önce Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, parlamenter diplomasinin ve iki ülke parlamentosu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ziyaretinin esas hedefi ve amacı olduğunu söyledi.

Dimitriu, iki ülkenin tüm düzeylerdeki özlü iş birliğinin gerekliliğine de dikkati çekti.

Yunanistan Meclis Başkanı Tasulas ise, Rum Meclis Başkanı’nı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tasulas açıklamasında ayrıca “Türk provokasyonu ve uzlaşmazlığının emsalsiz olduğunu” savundu ve iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesinin yanıtlarından birini teşkil ettiğini belirtti.

Tasulas, iki kesimli iki toplumlu federal çözüme yönelik desteğini de yineledi.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Meclis Başkanı Atina’da-Yunanistan ve Kıbrıs Provokasyonları Uluslararası Hukuk Işığında Ele Alıyor” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi “Lefkoşa-Atina İlişkilerinin Sıkılaştırılması Türk Provokasyonlarına Yanıt” başlığını kullandı.

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