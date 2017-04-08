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Rum Meclis Başkanı Kuveyt’e gidiyor

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Rum Meclis Başkanı Kuveyt’e gidiyor
Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in önderliğini yaptığı meclis heyetiyle birlikte pazar günü Kuveyt’e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Simerini gazetesi, Hristodulidis’in İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz gibi çeşitli yetkililerle bir araya geldi.

Gazete, görüşmelerde, güvenlik, savunma ve enerji alanları üzerine durularak, Güney Kıbrıs-İsrail stratejik ilişkileri içerisine giren konuların ele alındığını kaydetti. Gazete, görüşmelerde, iki ülkenin bu alanlardaki işbirliğinden somut sonuçlar elde edildiği ve bu işbirliğinin belirli faaliyetlerle daha fazla geliştirilmesi gerektiği yönünde ortak yargıya varıldığını belirtti.

Gazete, Rum Sözcü Hristodulidis’in, İsrailli yetkililere Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve müzakerelerle ilgili bilgiler verdiğini de aktardı.

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