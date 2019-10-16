Rum Meclis Başkanı PAB toplantısında

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Belgrad’da 141’inci gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik” toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün sorumlusunun Türkiye olduğu iddiasını yineledi.

Habere göre Şilluris ayrıca, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) gerçekleştirdiği faaliyetlerin uluslararası deniz hukuku ve BM Sözleşmesine aykırı olduğunu da dile getirdi.