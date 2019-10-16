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Rum Meclis Başkanı PAB toplantısında

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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Belgrad’da gerçekleştirilen “Parlamentolar Arası Birlik” (PAB) 141’inci toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözülmemesinden Türkiye’yi sorumlu tuttu.
Rum Meclis Başkanı PAB toplantısında

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Belgrad’da 141’inci gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik” toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün sorumlusunun Türkiye olduğu iddiasını yineledi.

Habere göre Şilluris ayrıca, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın  Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) gerçekleştirdiği faaliyetlerin uluslararası deniz hukuku ve BM Sözleşmesine aykırı olduğunu da dile getirdi.

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