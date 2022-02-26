Rum Meclis Başkanı UNHCR Temsilcisi İle Görüştü

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Temsilcisi Katja Saha ile bir araya geldiği belirtildi.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Temsilcisi Katja Saha ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, meclisten yapılan açıklamaya dayanarak, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, AB üyesi ülkeler arasındaki dayanışma temelinde, Güney Kıbrıs’ta artan mülteci ve siyasi sığınma başvuru sayısının yönetilmesi için ortak bir politikanın benimsenmesi gerekliliğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, UNHCR’nin yaptığı çalışmalardan bahsederek Güney Kıbrıs’ın insani korumadan yararlananlara destek vermek için her türlü çabayı sarf ettiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınından da bahseden Dimitriu, düzensiz göçmenlerin ve siyasi sığınma başvuru sahiplerinin Güney Kıbrıs’a Türkiye tarafından yönlendirildiğini de iddia etti.

UNHCR Temsilcisi Saha ise görüşmede siyasi sığınma başvuru sahiplerinin karşı karşıya kaldıkları sorunları ve yaşama koşullarıyla ilgili sıkıntıları gündeme getirdi.