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Rum Meclis Başkanı Yunan Elçi İle Görüştü

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Rum Meclis Başkanı Yunan Elçi İle Görüştü
Rum Meclis Başkanı Yunan Elçi İle Görüştü

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün Yunanistan Güney Kıbrıs Büyükelçisi Theoharis Lalakos’u kabul ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclis Başkanı’nın, Meclis ile Yunan Elçiliği arasındaki  iş birliği ve Lalakos’un yaptığı özlü çalışmalar nedeniyle Yunan Büyükelçi’ye yönelik teşekkürlerini sunarken Yunan Dışişleri Bakanlığındaki yeni görevi nedeniyle de Lalakos’a başarılar dilediğini yazdı.

Habere göre görüşmede, iki ülke ve parlamentolar arasındaki dostluk ilişkileri ve iş birliğine de vurgu yapıldı.

Rum Meclis Başkanı Dimitriu’nu bu çerçevede, Ekim ayında  meclis başkanı olarak ilk kez Yunanistan’a ziyaret gerçekleştireceğini yazan gazete, görüşmede milli hedeflerin ileriye götürülmesinde parlamenter diplomasinin öneminin de vurgulandığını belirtti.  

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