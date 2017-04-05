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Rum Meclis Başkanı:Başsavcı görüşü ne olursa olsun oylama 7 Nisan’da yapılacak

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Rum Meclis Başkanı:Başsavcı görüşü ne olursa olsun oylama 7 Nisan’da yapılacak
ENOSİS kararının iptali her halukarda Cuma günü Rum Meclisi'nde görüşülecek

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris yaptığı açıklamada, DİSİ’nin enosis referandumunun okullarda kutlanması kararının iptaline ilişkin yasa önerisinin anayasaya uygunluğuna ilişkin Başsavcılık raporunun yarına kadar elinde olmasını beklediğini söyledi.

Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Şilluris, Başsavcının raporunun 7 Nisan Cuma günü yapılacak Meclis Genel Kurul toplantısından önce hazır olacağını kaydederek, raporun içeriği konusunda partilere bilgi verilmeden, bunu kamuoyuna açıklamanın söz konusu olmadığını belirtti.

Partiler büyük bir olasılıkla, siyasi parti liderleri ya da temsilcilerinin Meclis Başkanı ile yapacakları toplantıda bilgilendirilecekler.

Rum Haber Ajansına konuşan Şilluris, DİSİ’nin önerisinin, Başsavcının raporunun olumlu ya da olumsuz olduğuna bakılmaksızın, planlandığı gibi, her halükarda Cuma günü Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye ve oylamaya sunulacağını belirtti.

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