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Rum Meclis Başkanından uluslararası topluma Maraş mektubu

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Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou perşembe günü uluslararası topluma bir mektup göndererek, Türkiye'nin Mağusa'nın çitle çevrili kısmı Varoşa'daki yeni kışkırtıcı eylemlerinin derhal kınanmasını ve Ankara'ya uluslararası hukukun ihlâlini sonlan
Rum Meclis Başkanından uluslararası topluma Maraş mektubu

Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou perşembe günü uluslararası topluma bir mektup göndererek, Türkiye'nin Mağusa'nın çitle çevrili kısmı Varoşa'daki yeni kışkırtıcı eylemlerinin derhal kınanmasını ve Ankara'ya uluslararası hukukun ihlâlini sonlandırması için baskı yapmasını istedi.

Mektup, AB üyesi ülkelerden Demetriou’nun mevkidaşlarına, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimî üyesinin parlamento başkanlarına, uluslararası ve bölgesel parlamenter örgütlerin başkanlarına hitaben yazıldı.

Meclis Başkanı mektubunda, Türkiye'nin çitle çevrili Varoşa bölgesinin statükosunu değiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği yasa dışı eylemlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 550 ve 789 sayılı kararlarını ihlâli anlamına geldiğini belirtiyor.

Meclis Başkanı ayrıca, tüm bu eylemlerin iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon öngören bir çözüm için barış diyaloğunu sürdürme çabalarını tehlikeye attığı ve baltaladığının altını çiziyor ve uluslararası topluma, Mağusa'nın yasal sakinlerine geri verilmesinin, Kıbrıs Rum tarafının müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla masaya koyduğu güven artırıcı önlemler (GAÖ) paketinde yer aldığını hatırlatıyor.

Demetriou GAÖ’lerin Türk tarafınca kabul edilmesinin, çözüm için iş birliği yapma iradesine sahip olduğunun bir işareti olabileceğini de vurguluyor.

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