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Rum Meclis Başkanı’nın damadı da pasaport skandalına karıştı iddiası

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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in damadının da, İnterpol tarafından arandığı halde “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu edinen Malezyalı Jho Taek Low’un vatandaş yapılması olayına karıştığı iddia edildi.
Rum Meclis Başkanı’nın damadı da pasaport skandalına karıştı iddiası

Haravgi gazetesi; “Pasaportlar Konusunda Başka Bir Damat Daha Mı?” başlığı altında verdiği haberinde, bir grup vatandaş tarafından çıkarılan “Sakawakreport” ve Malezyalı işadamına vatandaşlık verilmesi konusunu irdeleyen yayın organının, skandala Rum Meclis Başkanı Dimitrsi Şilluris’in damadının da karıştığı iddiasında bulunduğunu yazdı.


Habere göre, Şilluris’in damadının yönetici olduğu “Fidescorp Services Limited” şirketi, Malezyalı iş adamının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını alması konusunda etkin rol oynayan başka bir şirketle ilişkili görünüyor.


Gazete, Low’un vatandaşlık yapılmasında rol üstlenen bir şirketin daha sonra isim değişikliğine gittiği ancak yeni ismiyle “E.T.A.G Consulting Ltd” şirketinin Şilluris’in damadının yönetici olduğu şirket tarafından idare edilmekte olduğunu öne sürdü.

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