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Rum Meclis Başkanının Temasları

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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun, başka ülkelerden muhatapları ve yabancı diplomatlarla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.
Rum Meclis Başkanının Temasları

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun, başka ülkelerden muhatapları ve yabancı diplomatlarla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Dimitriyu’nun temaslarının gündeminde “Kıbrıs aleyhindeki Türk provokasyonlarının bulunduğu” yazan Fileleftheros, Dimitriyu’nun Belçika Meclis Başkanı’yla internet üzerinden bir görüşme yaptığını ve görüşmenin merkezinde Kıbrıs sorununun bulunduğunu kaydetti.

Gazete, Dimitriyu’nun görüşmede özellikle ileri sürülen “kapalı bölge Maraş’taki tırmanan Türk provokasyonlarına” işaret ettiğini belirtti.

“Bu tarz kabul edilemez faaliyetlerin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını ve geniş bölgede güvenlik ve barışın tesis edilmesine dair perspektifleri baltaladığını” iddia eden Dimitriyu, Rum kesiminin, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve üzerinde mutabık kalınan çözüm çerçevesi uyarınca, müzakerelerin devam etmesine ilişkin taahhüdünü yineledi.

Belçika Meclis Başkanı ise Güney Kıbrıs’a destek belirterek, ülkesinin, uluslararası hukuka saygı duyulması ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi hedefinin desteklenmesine olan kararlılığına işaret etti.

Rum Meclis Başkanı Dimitriyu’nun dün İsviçre’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Pierre-Yves Fux’la görüştüğünü de yazan gazete, Dimitriyu’nun büyükelçiye, İsviçre’nin Kıbrıs sorunu çözüm çabalarına yönelik uzun vadeli desteği aynı zamanda İsviçre’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına yönelik ekonomik katkısından ötürü teşekkür ettiğini ekledi.

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