Rum Meclis Hukuk Komitesi İlk Kez Merkezi Cezaevini Ziyaret Etti

Rum Meclisi Hukuk Komitesi’nin, meclis tarihinde ilk kez Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu belirtildi.



Alithia gazetesi Rum Meclisi Hukuk Komitesi’nin, meclis tarihinde ilk kez Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek buradaki tesislerde incelemelerde bulunduğunu ve sorunları dinlediğini yazdı.

Komite üyelerinin hapishane koşullarını yakından inceleme fırsatı bulduğunu yazan gazete Rum Merkezi Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’un ise bu ziyaretin önemini vurgularken son üç ay içerisinde hapishane nüfusunun yüzde 35 oranında arttığına dikkati çekti.



Habere göre Aristotelus, mahkum sayısının artışının, yasa dışı yabancı akınından kaynaklandığını buna bağlı olarak kapasite sorunları yaşandığını belirtti.



65 YAŞINDAKİ MAHKUM ÖLDÜ



Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Merkezi Cezaevi’nin açıklamasına dayanarak 65 yaşındaki yabancı bir mahkumun, patolojik nedenlere bağlı olarak hayatını kaybettiğini yazdı.



Aynı açıklamaya dayanarak cezaevi personelinin ve sağlık çalışanlarının mahkumun bulunduğu yere giderek gerekli müdahalelerde bulunduğunu ancak ayıltılamadığını yazan gazete bununa ardından, öldüğü tespitinde bulunan ambulans, polis ve doktorun çağrıldığını belirtti.



Habere göre bahse konu mahkum, torununa cinsel saldırı ve çocuk pornografisi suçlarından 11 yıl hapse mahkum olmuştu.