Rum Meclis kararının kınanması için Meclis’e öneri sunuldu

UBP, DP ve 4 bağımsız milletvekili, Rum Meclis kararının kınanması için Meclis’e öneri sundu

Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti meclis grupları ile 4 bağımsız milletvekili, Rum Temsilciler Meclisi’nin kararının kınanması için Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na öneri sundu.

UBP Grubu adına Dursun Oğuz, DP Grubu adına Mustafa Arabacıoğlu ile bağımsız milletvekilleri Hasan Taçoy, Hakan Dinçyürek, Menteş Gündüz ve Önder Sennaroğlu’nun imzasını taşıyan yazıda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisinin Garanti ve İttifak Anlaşmasının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Adımın Kınanmasına İlişkin Karar Önerisini ilişikte sunar; içtüzüğün 81’inci maddesi uyarınca gereğini saygılarımızla arz ederiz” denildi.

Rum Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz Cuma günü “Garanti Antlaşmalarının iptalini ve Türk askerinin Ada’dan tamamen çekilmesini” talep eden bir karar almıştı.