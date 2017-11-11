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Rum Meclisi AB’de aşırı sağın yükselişini kınadı

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Rum Meclisi AB’de aşırı sağın yükselişini kınadı
Rum Meclisi’nin, AB’de aşırı sağın, neofaşizmin ve ırkçılığın yükselişini, dün aldığı kararla kınadığı bildirildi.

Alithia gazetesi, karara, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) dışındaki tüm partilerin lehte oy verdiğini yazdı.

Gazeteye göre, kararda ayrıca, Hrisi Avgi örgütüyle ilgili davanın AB makamlarınca izlenerek, Hrisi Avgi için Güney Kıbrıs’ta da cezai kovuşturma başlatılması gibi bir durum bulunup bulunmadığı konusunun netleştirilmesi istendi.

Kararda, Rum Meclisi’nin özgürlüğe ve demokrasiye bağlılığı, insan haklarına saygı duyduğu ve ileri sürdükleri “adadaki Türk işgalinin” sonlandırılması gerektiğine olan inancı da yer aldı.

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