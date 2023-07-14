Rum Meclisi Genel Kurulu, Orhan Hüseyin Derviş’e tazminat ödenmesini onayladı

Derviş’in Limasol’daki malının Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” uhdesinden çıkartılması, tazminat ve mahkeme masraflarının şahsına ödenmesiyle ilgili mahkeme kararı, Rum Meclis Genel Kurulu’nda onayladı.

Kıbrıs Türk asıllı Amerikan vatandaşı Orhan Hüseyin Derviş’in Limasol’daki malının Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” uhdesinden çıkartılması, tazminat ve mahkeme masraflarının şahsına ödenmesiyle ilgili mahkeme kararı, Rum Meclis Genel Kurulu’nda onayladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Kıbrıs Türk asıllı Amerikan vatandaşı Orhan Hüseyin Derviş’in Rum Başsavcılığı ve “Kıbrıs Türk Malları Vasisi” sıfatıyla İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı 5852/13 sayılı dava çerçevesinde davacı ile davalının uzlaşısıyla ortaya çıkan mahkeme hükmü, Rum Meclis Genel Kurulu’nda 31 evet, 1 hayır ve 1 çekimser oy ile onaylandı.

Karar uyarınca, Derviş’e “Kıbrıs Türk Malları Fonu”ndan 345 bin Euro tazminat ödenecek, Limasol’daki malı “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” uhdesinden çıkartılarak şahsına devredilecek, 310 bin Euro ve 22 Temmuz 2022’dan bugüne yüzde 2 yasal faizi ve 20 bin 110 Euro dava masrafı olmak üzere toplam 345 bin Euro ödenecek.