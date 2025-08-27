  • BIST 11449.31
  • Altın 4463.463
  • Dolar 41.0415
  • Euro 47.6101
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Rum Meclisi, "Göçmenlerin" TMK’ya başvurmasını engellemek için fon kurmayı hedefliyor

» »
Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi, gelecek salı günü KKTC’de eski taşınmaz malı olan Rumların kullanım kayıplarının tazmini için ulusal fon kurulması konusunu görüşecek.
Rum Meclisi, "Göçmenlerin" TMK’ya başvurmasını engellemek için fon kurmayı hedefliyor

Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin gelecek salı günkü toplantısında KKTC’de eski taşınmaz malı olan Rumların, kullanım kayıplarının tazmini konusunun tartışmaya açılacağı bildirildi.

Politis’in “İşgal Altındaki Mülkler İçin Fon Masada” başlığıyla manşete çektiği habere göre konu DİSİ’nin, Rumların KKTC’deki eski mallarını, Rumlara 620 milyon euro dağıtan Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) satmalarını durdurmak ya da en azından kısıtlamak maksadıyla DİSİ’nin sunduğu yasa teklifiyle gündeme geldi.

Yasa teklifi KKTC’de kalan eski Rum mallarının “kullanım kaybı için ulusal fon kurulmasını, bu fonun mal satışlarına eklenecek yüzde 0,4 harç, devlet katkısı ve vergi teşviki ile sağlanacak hibe-katkılar (fonun elde edeceği ya da fona hibe edilecek menkul ve gayri menkullerin değerlendirilmesi) ile finanse edilmesini öngörüyor. Benzer bir fonun halen “tıraşlı mevduatlar” için uygulanmakta olduğu da hatırlatıldı.

Gazete TMK Başkanı Növber Ferit Vehçi’nin geçen mayıs ayında, TMK’ya 8 bin 151 Rum’un başvurduğunu, başvurulardan 2 bin 40’ının incelendiğini ve 535 milyon sterlin/620 milyon euro tazminat ödenmesine karar verildiği açıklamasından geniş bir alıntıya yer verdi.

Habere göre, DİSİ Meclis Grubu adına milletvekilleri Yorgos Karullas, Onufrios Kullas, Nikos Yeorgiu, Kiriakos Haciyannis, Marios Mavridis ve Rita Superman’ın imzasını taşıyan ve geçen temmuz ayında Rum Meclisi Genel Kurulu’na sunulan yasa teklifi görüşülmek üzere Meclis “Göçmenler” Komitesi’ne havale edilmişti.

İmza sahipleri, bu yasa teklifi ile kullanım kayıplarının tazmini maksadıyla mali destek programı için gereken mali kaynağın toplanması, doğru ve etkin değerlendirilmesi hedefiyle “İşgal Altındaki Malların Kullanım Kayıpları Ulusal Fonu” kurulmasını hedefliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 2025 yılında ele geçirilen uyuşturucu miktarı rekor düzeyde...18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:53
  • Güney Kıbrıs’ta Jet Ski’yle kaybolan şahıs bulundu18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:56
  • Baf’ta cinayet.. Hayat arkadaşını öldürdü, oğlunu öldürmeye çalıştı18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:29
  • 5 yılda 195 “altın pasaport” dosyasından sadece 7’si tamamlandı, 4’ü yargıda17 Ağustos 2025 Pazar 14:46
  • Rum basını: AB Türkiye İle Sadece Özel İlişki Öngörüyor, Üyelik Değil17 Ağustos 2025 Pazar 14:44
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşen Çıdan cinayetiyle ilgili karar, 10 Eylül’de açıklanacak14 Ağustos 2025 Perşembe 11:28
  • Rum basını: Tutuklamalar ardından Rumların KKTC’ye geçişlerinin azaldığı iddia edildi13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:05
  • Joker’de büyük ikramiye, art arda devrederek 26,5 milyon Euroya ulaştı13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:22
  • Güney Kıbrıs’ta uzun süreli elektrik kesintisi12 Ağustos 2025 Salı 11:11
  • Erhürman’ın seçilmesi halinde Hristodulidis köşeye sıkışacak11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti