Rum Meclisi İle Dışişleri Bakanlığı “Türk Tehditleriyle” İlgili Ortak Eylem İçin Koordine Oluyor

Rum Meclisi ile Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Kıbrıs sorunu ve Maraş konusundaki “kışkırtıcı faaliyetleriyle” daha iyi ve daha etkin mücadele edebilmek için koordine olmaya çalıştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun inisiyatifiyle Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve siyasi parti temsilcilerinin bu hedefe yönelik telekonferans toplantısı yaptıklarını ve Türkiye’nin Maraş ile ilgili karar ve eylemleri, Kıbrıs ve geniş bölgeyle ilgili arzuları ve Türk tarafının müzakerelerde masaya koyduğu hedeflerine dair bazı eylemler yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, Meclis’ten yapılan açıklamaya göre toplantının amacının eylemlerle ve Rum Hükümeti ile Meclisi’nin, özellikle Maraş ile ilgili “Türk tahrikleriyle” mücadele için aldığı inisiyatiflerle ilgili karşılıklı bilgilendirme yapılması olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Maraş konusu ve Türkiye’nin, KKTC’nin tanınması arzusuyla ilgili atılacak adımlara dair görüş alışverişi yapıldığını belirten gazete, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için gösterdiği çabalarla ilgili bilgilendirme yapıldığını yazdı.

Gazete, Rum Meclis Başkanı’nın şahsi inisiyatif alarak, İtalya Meclis Başkanı Roberto Fico ile telekonferans görüşmesi yaptığını ve Fico’yu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş ile ilgili “kışkırtıcı açıklamaları” konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Habere göre Dimitriu, Fico ile görüşmesinde Maraş ile ilgili bu açıklamaların BM Güvenlik Konseyi kararlarına, AB değer ve ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydederek, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yaptığı açıklamalarda da, bu eylemlerin ilgili kararları ihlal ettiğinin vurgulandığını söyledi.

Fico ise, müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabaların çıkmaza girmesinden dolayı endişeli olduğunu dile getirerek, uluslararası hukuk ile AB ilke ve değerlerine ters düşen tek taraflı eylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’taki iki toplumun, dış müdahaleler olmaksızın özgürce müzakere edebilmeleri gerektiğini kaydeden Fico, Türkiye’nin mantığının kabul edilmeyeceğini belirtti.