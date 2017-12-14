Rum Meclisi Kıbrıslı Türk öğrencilerin bursları konusunda ne karar verdi?

Rum Meclisi’nin, 2018 yılına ait devlet bütçesini dün onayladığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’nin, 30 lehte, 26 ret oyuyla, 2018 yılına ait devlet bütçesini onaylandığını yazdı.

Habere göre AKEL, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ve ELAM, bütçeye ret oyu kullanırken, DİSİ, DİKO ve Dayanışma Hareketi lehte oy verdi.

Gazete 2018 yılına ait devlet bütçesinin, 7.7 milyar Euro geliri ve 7.53 milyar Euro da toplam gideri öngördüğünü yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, ELAM ve EDEK’in, KKTC’de ikamet eden ve İngiliz Okulu’nda öğrenim gören Kıbrıs Türk öğrencilere yönelik bursların kesilmesini öngören ancak onaylanmayan bir değişiklik önerisi sunduğunu yazdı.

Gazete sadece ELAM ve EDEK’in, ayrıca Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve özel okullarda öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin okul masraflarıyla alakalı çapraz ödeneklere ilişkin, onaylanmayan diğer bir değişikliğe olumlu oy verdiğini belirtti.