 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.666
  • Altın 156,002
  • Dolar 3,8773
  • Euro 4,5673
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Rum Meclisi Kıbrıslı Türk öğrencilerin bursları konusunda ne karar verdi?

»
Rum Meclisi Kıbrıslı Türk öğrencilerin bursları konusunda ne karar verdi?
Rum Meclisi’nin, 2018 yılına ait devlet bütçesini dün onayladığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’nin, 30 lehte, 26 ret oyuyla, 2018 yılına ait devlet bütçesini onaylandığını yazdı.

Habere göre AKEL, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ve ELAM, bütçeye ret oyu kullanırken, DİSİ, DİKO ve Dayanışma Hareketi lehte oy verdi.

Gazete 2018 yılına ait devlet bütçesinin, 7.7 milyar Euro geliri ve 7.53 milyar Euro da toplam gideri öngördüğünü yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, ELAM ve EDEK’in, KKTC’de ikamet eden ve İngiliz Okulu’nda öğrenim gören Kıbrıs Türk öğrencilere yönelik bursların kesilmesini öngören ancak onaylanmayan bir değişiklik önerisi sunduğunu yazdı.

Gazete sadece ELAM ve EDEK’in, ayrıca Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve özel okullarda öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin okul masraflarıyla alakalı çapraz ödeneklere ilişkin, onaylanmayan diğer bir değişikliğe olumlu oy verdiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yeşil Hat bölgelerinin canlandırılması programı11 Aralık 2017 Pazartesi 09:59
  • Vasiliu: "“Rüya geçmişte Enosisti, şimdi ise..."10 Aralık 2017 Pazar 14:06
  • Tüm turlarda Anastasiadis ilk sırada10 Aralık 2017 Pazar 14:04
  • Makarios’un yeni ses kayıtları bulundu08 Aralık 2017 Cuma 10:32
  • Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani bugün ilk kez Kıbrıs’ı ziyaret edecek08 Aralık 2017 Cuma 08:42
  • KBK: "Kıbrıs-İsrail askeri tatbikatını kınıyoruz"07 Aralık 2017 Perşembe 19:08
  • İngilizler “Kıbrıs” vatandaşlığına ilgi gösteriyor07 Aralık 2017 Perşembe 14:48
  • Trodos’a yılın ilk karı yağdı06 Aralık 2017 Çarşamba 16:05
  • Anastasiadis: “Emekli olmak için erken”05 Aralık 2017 Salı 13:19
  • Anastasiadis Haravgi gazetesine açıklamada bulundu03 Aralık 2017 Pazar 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti